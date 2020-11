Klaus Iohannis: Măsurile vor încetini răspândirea virusului – primele rezultate, abia peste 2-3 săptămâni. Cred că sunt suficient de ferme cât să avem și campanie, și alegeri, și să nu intrăm în lockdown după

Președintele României, Klaus Iohannis, a explicat că noile restricții din România, ce vor intra în vigoare luni, „ne afectează pe toți, dar în astfel de circumstanțe de pandemie trebuie să fim uniți”. „Sunt măsuri care, cu siguranță, vor duce la o încetinire a răspândirii virusului”, a subliniat șeful statului, adăugând totodată că autoritățile așteaptă primele rezultate ale regulilor nou introduse „abia peste două sau trei săptămâni”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.