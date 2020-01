Președintele României, Klaus Iohannis, a subliniat că decizia Guvernului de a-și asuma răspunderea pe modificarea legii electorale pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi este „foarte potrivită” și a precizat că, în momentul în care documentul guvernamental va ajunge la Parlament, chiar el va solicita o sesiune extraordinară.

„Astăzi, Guvernul a decis să-și angajeze răspunderea pe modificarea legii electorale, în speță se dorește revenirea la alegerea primarilor în două tururi, care este absolut corectă, democratică și normală. Este o alegere foarte potrivită, pe care a făcut-o Guvernul, și îi sprijin total în acest demers. Este, după părerea mea, am spus-o de multe ori, dar îmi face plăcere să o spun și astăzi, calea corectă de a alege un primar, în așa fel încât cel puțin jumătate + 1 din persoanele din comunitate să aleagă persoana care va fi primar. Îi încurajez să meargă mai departe.



Pot să vă spun chiar mai mult. Azi s-a decis, în Guvern, că s-a angajat răspunderea în foarte puțin timp. Documentul va fi trimis la Parlament și, imediat ce va ajunge la Parlament, eu voi cere Parlamentului să se întrunească într-o sesiune extraordinară”, a declarat președintele Iohannis, la Cotroceni.

Întrebat ce ar prefera între angajarea răspunderea guvernamentale cu succes sau o moțiune de cenzură a opoziției care să împingă situația spre scenariul alegerilor anticipate, Klaus Iohannis a răspuns: „Acum vorbim despre un document, care este pregătit în Guvern și am spus foarte clar că eu susțin acest demers pe care l-a făcut Guvernul”.

Referitor la poziția PSD, în condițiile în care social-democrații au reclamat că legea electorală este modificată cu prea puțin timp înainte de alegerile la termen, șeful statului a explicat: „E un argument invocat în ultima vreme tocmai de cei care au vrut să reducă democrația din România. Nu e neconstituțional și nici nu contravine recomandărilor Consiliului Europei. Se revine la alegerea în două tururi, nu e o reducere a opțiunilor. E o chestiune cerută insistent de cetățeni. Nu contravine nici unei norme”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.