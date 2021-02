Preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru, și-a dat demisia de la conducerea partidului, nemulțumit de propunerea pentru funcția de prefect al județului

Preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru, și-a dat demisia de la conducerea partidului, nemulțumit de nominalizarea făcută pentru funcția de prefect al Buzăului. Conform înţelegerilor de la nivelul conducerii centrale, postul de prefect al judeţului Buzău revine formațiunii PLUS Buzău, iar pentru cele două posturi de subprefect PNL Buzău a făcut deja nominalizările.

Preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru,și-a dat demisia nemulțumit de propunerea partidului pentru funcția de prefect

Pentru desemnarea prefectului din rândul membrilor PLUS Buzău au fost făcute trei nominalizări, între care şi preşedintele PLUS Buzău Mihai Răzvan Moraru. Conducerea centrală a PLUS nu a desemnat până în prezent pe niciunul dintre cei trei, iar preşedintele formaţiunii politice buzoiene spune că nu s-a luat o decizie tocmai pentru că partenerii de alianţă au transmis un memoriu către conducerea PLUS în care solicită să nu fie desemnat prefect preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru.

„Din momentul în care s-a depus lista cu candidaturi la Biroul Naţional, a început o campanie de denigrare la adresa mea pornită chiar de la Biroul Judeţean al USR care a trimis de 20-30 de ori un memoriu către toţi colegii mei din partid prin care eram asociat cu un caz care nu-mi aparţine, a aparţinut fratelui meu acum 26 de ani. M-a deranjat foarte mult faptul că nu poţi face un parteneriat cu un partid care aşa procedează. Eu nu am participat cu nimic la acel caz al fratelui meu, eu fiind minor la acea dată. Şi această judecată nu pot s-o accept”, a declarat Mihai Răzvan Moraru pentru un cotidian local.

Moraru acuză că s-a dorit înlăturarea sa

Moraru a precizat ulterior pe pagina sa de Facebook cum partenerii de la USR Buzău luptă pentru înlăturarea sa, iar această luptă se dă încă din timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.

„BJ USR Buzău a transmis către BN PLUS acelaşi memoriu, în care se cere excluderea mea din PLUS şi respingerea candidaturii pentru prefectură. De ce? Pentru că acum 25 de ani, fratele meu a avut un dosar penal. După ce au văzut că am răspuns public la orice întrebare, că nu am scheleti în dulap, liderii USR Buzău au mărit miza şi au transmis un articol de presă – fabricat tot de ei în campania pentru alegerile parlamentare. Pentru că aşa am lucrat în acea campanie – BJ USR făcea anticampanie candidaţilor PLUS”, a susţinut Mihai Răzvan Moraru pe pagina sa de Facebook.Câți bani a ajuns să câștige Zanni, lunar, din Youtube, de când este concurent la la Survivor România? Suma uriașă pe care o va găsi în conturi

De asemenea, liderul PLUS Buzău a explicat şi care ar fi mărul discordiei la Buzău între cele două formaţiuni politice: faptul că PLUS Buzău a anunţat că se va opune politizării funcţiilor publice şi a declarat în repetate rânduri că simpla calitate de membru al USR sau PLUS nu va fi suficientă pentru a ocupa o funcţie la vârful unei instituţii deconcentrate.