Liderul PMP acuză PSD că negociază racolări de deputați și senatori de la alte partide „pe sume uriașe”. Tomac: Dăncilă să înceteze, dacă nu vrea să ajungă lângă Dragnea (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a acuzat-o duminică seară, în direct pe B1TV, pe Viorica Dăncilă că încearcă să „racoleze” parlamentari de alte partide, afirmând că există legiuitori PSD care negociază cu deputați și senatori din alte formațiuni, „pe sume uriașe”.



„Profit de acest prilej să-i transmit doamnei prim-ministru că dacă nu vrea să ajungă lângă Dragnea, să înceteze cu racolarea de parlamentari. Există parlamentari PSD, care negociază cu parlamentari de la alte partide, pe sume uriașe”, a afirmat Eugen Tomac, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Președintele PMP a recunoscut că această declarație este „o acuzație gravă”, dar a mărturisit că nu face „gratuități”.



„Este foarte gravă și nu fac gratuități. Deci dacă doamna aceasta vrea să aibă un viitor decent, să se abțină de la asemenea șmecherii. Se practică în politică, însă toate au o limită. Înțeleg că sunt disperați”, a adăugat Tomac.



Întrebat „cât mai costă un parlamentar” în ziua de astăzi, Eugen Tomac a răspuns: „Nu o să intru în speculații. Vă spun exact că știu ce se întâmplă la această oră, dar viața politică are o limită, deci nu ne putem juca cu democrația. Înțeleg că țin parlamentari, care sunt condamnați și trebuiau să plece demult din Parlament, de peste un an de zile, însă toate au o limită. Dacă nu vor înceta cu asemenea comportament, care nu mai are nimic în comun cu democrația... Nici Dragnea nu credea că i se va întâmpla ceva”.



Referitor la faptul că o astfel de acuzație ar trebui transmisă și către organele penale, pentru că altfel se expune chiar el unui risc de a fi privit ca un complice, Eugen Tomac a răspuns: „Nu risc nimic. Eu vă spun doar că cei care cred că orice se cumpără și se vinde în această țară, trebuie să înceteze să mai fie tentați să recurgă la asemenea proceduri”.

