Președintele PMP: Avem un Guvern debusolat, incapabil să traseze câteva direcții clare. Se încheie anul fără ca PSD să prezinte bugetul de stat

Președintele PMP Eugen Tomac a arătat, joi, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură, de ce Guvernul Dăncilă trebuie demis.

Liderul PMP a arătat care sunt promisiunile neîndeplinite al Executivului condus de Dragnea și Dăncilă și a precizat că românia se află într-un declin economic fără precedent, făcând referire la măsurile anunțate de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici.

„În urmă cu 29 de ani toată România aștepta o transformare. Iată că s-au scurs aproape 30 de ani de atunci și astăzi, într-un an special, într-un an în care aveam nevoie de o direcție care să vină din partea Executivului în ceea ce privește prioritățile pe care le are România, din păcate, avem la Palatul Victoria un guvern debusolat, un guvern incapabil să traseze câteva direcții clare, pe care românii le așteptau. În acest an al Centenarului, am asistat din păcate la atât de multe certuri și atât de multă dezbinare cum nu a mai avut de multi ani națiunea noastră.

Așteptam, dna prim-ministru, ca anul acesta guvenul să vină cu o strategie, cu câteva priorități clare legate de infrastructură. Nu ați făcut nimic pentru a uni sudul cu nordul, estul cu vestul țării. În continuare, proiectele din infrastructură sunt abandonate iar banii sunt puși pentrru pomeni electorale”, a declarat liderul PMP, deputatul Eugen Tomac.

De altfel, Eugen Tomac a punctat că în timpul guvernării au fost doar certuri între Guvern și Comisia Europeană, între Guvern și comisarul european Corina Crețu.

„Din păcate, am asistat doar la certuri între Guvern și Comisia Europeană , între Guvern și propriul comisar european. La ora actuală se încheie anul 2018 fără ca PSD să vină în Parlament cu bugetul de stat, pentru că ordonanța Teodorovici nu poate să închidă bugetul de stat. De asta ați dat ordonanța asta”, a punctat Tomac.