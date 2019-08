Președintele PNL, despre măsurile PSD-ALDE care au creat contextul tragediei de la Caracal. Orban: Au politizat agresiv Poliția și au pensionat mii de polițiști înainte de termen (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a explicat, în direct pe B1TV, că tragedia de la Caracal a fost posibilă pentru că, timp de doi ani și jumătate, coaliția PSD-ALDE a distrus maniera de funcționare a instituțiilor statului.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



„A fost posibil cazul de la Caracal, pentru că de doi ani și jumătate PSD-ALDE au distrus complet funcționarea instituțiilor statului. Vă readuc aminte lucruri făcute de ei împotriva cărora noi am luptat. Le-am atacat, le-am atras atenția. Am avertizat. Pensionarea a peste 7.000 de polițiști și jandarmi. Când au modificat legea pensiilor pentru cadrele militare și le-au permis pensionarea ca să beneficieze de vechea reglementare. I-am solicitat public lui Carmen Dan să nu aprobe pensionări, pentru că lasă Poliția în incapacitatea de a-și îndeplini misiunea, de a apăra viața, siguranța și proprietatea cetățenilor. N-au ținut cont și și-au văzut de treaba lor. Ați văzut la Galați că cei doi polițiști, care nici nu și-au mișcat fundul din mașină, erau - unul intrat în Poliție pe la sfârșitul lui 2016, celălalt în 2017”, a spus Ludovic Orban, în cadrul emisiunii moderate de Silviu Mănăstire, Dosar de politician.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TO ȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)



Președintele PNL a subliniat că mii de polițiști au plecat din sistem, în urma măsurilor luate de actuala putere.

LACRIMI AMARE PENTRU MIHAI CONSTANTINESCU! S-A ÎNTÂMPLAT LA ORA 5:00 DIMINEAȚA! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)



„Gândiți-vă că au plecat mii de polițiști din sistem. Au plecat, nu la vârsta de 60 de ani, ci la vârsta de 43, 45, 48, 49 de ani. Oameni care aveau o oarecare experiență, care știau cât de cum să intervină în astfel de misiuni, iar posturile nu au fost completate. În continuare există o lipsă acută de personal, mai ales în zona Poliției, pe zona de ordine și siguranță”, a afirmat Orban.



Printre altele, liderul liberalilor a scos în lumină și legea privind recursul compensatoriu, dar și politizarea agresivă făcută de PSD în Poliție.



„Al doilea lucru, le-am atras atenția asupra legii privind recursul compensatoriu, care a pornit nu numai de la ei - a pornit mai dinainte povestea cu recursul compensatoriu, 19 mii de oameni au fost eliberați înainte de termen din detenție, iar lucrul acesta s-a petrecut fără niciun plan de inserție socială. Serviciul de probațiune nu avea capacitatea să facă față la eliberările prognozate la termen. Chiar și așa, ei au mai eliberat 19 mii de oameni, care sunt scăpați complet de sub control. Aici este vorba inclusiv de oameni care au săvârșit infracțiuni grave: tâlhării, omoruri, violuri. Oameni care, în mod normal, trebuie urmăriți în mod special în momentul în care sunt eliberați din închisori.



Al treilea lucru, dacă ne uităm în Poliție, vedem că politizarea agresivă făcută de PSD a dus la următoarae situație: ei, ca să controleze șefii din Poliție, n-au mai organizat concursuri - ăia sunt numiți prin delegație sau cu detașare. Pot fi schimbați oricând comandă rechinul roșu din județul Teleorman, Olt, Dolj sau alt județ în care sunt rechinii roșii. Dacă nu execută o comandă inspectorul șef sau comandantul Poliției Locale, este dat afară instant pentru că el nu este angajat prin concurs”, a adăugat Ludovic Orban.



Întrebat despre inițiativa premierului Dăncilă, care a anunțat joi că va introduce pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru crime, violuri și pedofilie, Ludovic Orban a răspuns: „Aceasta este pedepsire. Pe noi ne interesează să îi repui în funcțiune”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.