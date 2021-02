Președintele PNL, Ludovic Orban, anunță că amendamentele depuse de PSD la Legea bugetului vor fi respinse (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, la Parlament, că amendamentele pregătite de PSD pentru Legea Bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi respinse, în condițiile în care actuala majoritate va susține adoptarea celor două proiecte așa cum au fost trimise spre dezbatere în Parlament:

“Decizia la nivelul coaliției este aceea de a susține adoptarea celor două proiecte de lege, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat în forma adoptată de Guvern și transmisă spre dezbatere Parlamentului. Suntem într-un an dificil, sunt foarte multe rigori în ceea ce privește bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe care trebuie să le rspectăm. De asemenea, trebuie să ținem cont și să respectăm toate negocierile și înțelegerile pe care le-am avut cu partenerii noștri de la nivelul UE. Ca atare, noi vom susține atât legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat în forma care au fost înaintate spre dezzbatere către Parlament”, a declarat Ludovic Orban.

Pe de altă parte, acesta nu a recizat care este exact procedura prin care amendamentele vor fi respinse, având în vedere că PSD intenționează să depună mii de modificări:

“Veți vedea procedura de lucru. Ce am stabilit, comisiile reunite de buget-finanțe se vor reuni cu prezență vfizică pentru că în comisiile reunite se întocmește raportul asupra celor două proiecte de lege și am decis ca dezbaterea să s efacă cu prezență fizică”, a precizat Ludovic Orban.

