Președintele PNL, Ludovic Orban, mesaj pentru guvern: ABROGAȚI OUG 114! Va îngropa economia românească (VIDEO)

Liberalii au chemat-o pe Viorica Dăncilă în Parlament, luni, la ‘Ora Premierului’, pentru a da socoteală cu privire la Taxa pe lăcomie (OUG 114).

PNL-iștii cer abrogarea acestui act normativ pentru că ar duce România în faliment prin măsurile introduse.

Președintele PNL, Ludovic Orban, arată că toate toganismele naționale și internaționale arată clar că Taxa pe lăcomie va distruge economia românească și va băga țara în recesiune.

