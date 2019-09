Ludovic Orban a declarat, luni, la Adunarea Regională a organizațiilor PNL Nord-Vest de la Cluj, a reitarat faptul că Partidul Național Liberal îl susține pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din toamnă.

“După opinia mea, primul om de stat adevărat de după Revoluție este Klaus Iohannis. Un om de stat e un om e un om care înțelege lumea în care trăim și dă direcția corectă pentru țara pe care o conduce”, a spus Orban.

Totodată, liderul PNL a vorbit și despre “mitul Grupului de la Cluj”, format din Rus, Dâncu și Maior.

“Niciodată nu au făcut mare brânză, pentru că ei erau din PSD și PSD nu o să accepte să fie conduși de cineva din Ardeal.

Există un alt grup de la Cluj, care nu e așa de notoriu, dar care a prin consistență. Un grup în care sunt Boc, Bogdan, Oros și alții, acest grup de la Cluj va putea face ceva pentru România pentru că este în PNL”, a mai spus Orban.

