Ludovic Orban, președintele PNL, condamnă decizia premierului Dăncilă de a-i propune pe Rovana Plumb și Dan Nica pentru poziția de comisar european din partea României, amintind că amândoi au avut probleme cu legea.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



„Parlamentul, majoritatea PSD-ALDE a făcut zid în jurul Rovanei Plumb pentru a împiedica cererea de urmărire penală în cazul Belina. De asemenea, domnul Nica s-a aflat în situația de cerere de urmărire penală în dosarul Microsoft. Este ceasul al 12-lea și nu vreau să ajungem în situația ca, fie președintele Comisiei Europene să respingă aceste propuneri, fie să ajungem în situația ca în Parlamentul European acești candidați sau unul dintre acești candidați să fie în situația de a nu fi votați”, a spus Ludovic Orban, președintele PNL, într-o declarație de presă.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.