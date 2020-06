Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, că cel mai bun candidat al Partidului Social Democrat la alegerile prezidențiale din 2024 este actualul primar al Capiotalei, Gabriela Firea. Afirmația acestuia a venit în contextul în care presa a scris că PSD l-ar putea susține pe liderul Pro România, Victor Ponta, la prezidențialele de peste patru ani. Ciolacu nu a negat apropierea de Ponta și chiar a vorbit despre o alianță PSD-Pro România, dar spune că Firea este cel mai potrivit candidat al PSD pentru Cotroceni.

Întrebat despre intenția anunțată de Ponta de a candidat la prezidențiale în 2024, Ciolacu a spus că „este unul din punctele pe care le discutăm”, însă „cel mai bun candidat la prezidențiale, din punctul de vedere al PSD, este doamna Gabriela Firea”.

Afirmația acestuia vine la o săptămână după ce Victor Ponta anunță că va candida la Președinție în 2024.

„Mă pregătesc de prezidențiale învățând din ceea ce am greșit în 2014, făcând lucrurile mai bine și fiind de partea bună a lucrurilor”, a spus Victor Ponta pentru Digi24.

Marcel Ciolacu a mai declarat că se vede des cu Victor Ponta și că discută despre o posibilă alianță cu Pro România.

De asemenea, președintele interimar al PSD a vorbit și despre o alianță cu partidul lui Călin Popescu Tăriceanu, după ce deputații ALDE s-au afiliat miercuri grupului PSD.

„Afilierea este un pas important pentru o alianță cu ALDE. De asmenea, am discuții cu Ponta zilnice, câte odată bune, câte odată mai puțin bune”, a declarat Ciolacu, despre o eventuală alianță cu ALDE și cu Pro România.

