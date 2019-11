Klaus Iohannis, după ce Ana Birchall a recunoscut că Justiția a fost sub „asediu continuu” în mandatul său: V-ați plasat în contrasens de politrucii din PSD, care au încercat să subjuge justiția (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, i-a mulțumit public Anei Birchall pentru că în „situații critice” din mandatul său la șefia Ministerului Justiției s-a plasat „în contrasens” față de Viorica Dăncilă și PSD, „niște politruci”, care au încercat „să subjuge” sistemul judiciar”.



„Guvernarea se va face numai în interesul românilor și al României. Domnule ministru Cătălin Predoiu, vă felicit pentru preluarea mandatului și vă mulțumesc pentru că v-ați pus la dispoziție. Domnule premier, ați ales un adevărat profesionist, un om care și-a dovedit capacitatea pe această poziție și pe alte poziții importante. Sunt încredințat că veți începe un mandat, care în primă fază va fi relativ scurt, cum de altfel va fi și pentru restul Guvernului, dar veți avea o mare șansă de a repune în matca lor normală multe proceduri specifice.



Doamnă ministru Birchall, vă mulțumesc pentru munca depusă în acest mandat, chiar dacă a fost unul scurt. Dați-mi voie să fac o apreciere a mandatului și a muncii dumneavoastră, aici, în fața tuturor. Am constatat că v-ați implicat total în rezolvarea problemelor care v-au revenit. Am constatat că au fost situații critice în care dumneavoastră, ca ministru al Justiției, ați fost în contrasens cu conducerea Guvernului și a partidului, care a dat acel guvern eșuat, și să știți că am apreciat de fiecare dată această postură pe care ați avut-o. O postură pentru sistemul de justiție, pentru independența justiției, și nu pentru niște politruci, care au încercat să subjuge sistemul românesc de justiție. Prezența la această predare-primire de mandat vrea să arate, în mod simbolic, că dau foarte multă importanță domeniului justiției. Sper că nu este pentru nimeni o noutate acest lucru. Eu îmi doresc foarte multe pentru România și români. O justiție dreaptă și o luptă anticorupție eficientă”, a declarat Klaus Iohannis, la ceremonia prin care Ana Birchall i-a cedat portofoliul Justiției lui Cătălin Predoiu.

De altfel, chiar Ana Birchall recunoaște că „au fost șase luni intense, o perioadă delocu ușoară, în care a simțit „de multe ori” că Ministerul Justiției se află „sub asediu, fiind ținta diverselor interese”. O declarație similară făcea și anterior, marți dimineață, când sublinia că, în mandatul său, sistemul judiciar românesc a fost sub o presiune continuă, dar că a reușit să le facă față, respectând domnia legii. (Detalii AICI)



„Au fost șase luni intense, o perioadă deloc ușoară, de multe ori simțind că Ministerul Justiției s-a aflat sub asediu, fiind ținta diverselor interese, dar în toată această perioadă mi-am respectat jurământul depus cu mâna pe Biblie și pe Constituție, asigurând domnia legii și respectul față de lege. Singurul interes, care m-a călăuzit și care ne-a călăuzit pe noi în această perioadă, a fost recâștigarea încrederii românilor în actul de justiție, în domnia legii. Pe lângă activitatea curentă privind asigurarea bunei funcționări a ministerului, un obiectiv important, pe care mi l-am propus, a fost recâștigarea încrederii românilor în actul de justiție”, a adăugat Ana Birchall, care a precizat că printre principalele reușite din mandatul său se numără informatizarea instanțelor de judecată la cele mai înalte standarde, precum și rezultatele foarte bune obținute în acest sector, în cadrul președinției române la Consiliul UE.

