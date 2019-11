Președintele României a discutat despre piața unică și securitate cu viitorul șef al Consiliului European. Iohannis: „Pentru a avea o voce puternică a UE în relația cu partenerii” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a discutat, miercuri, la București, cu Charles Michel, viitorul șef al Consiliului European, despre „nevoia unei politici externe puternice, care va trebui creată de noi toți pentru a avea o voce puternică a UE în relația cu partenerii și alți poli de putere din lume”.



„Am discutat despre nevoia unei politici externe puternice, care va trebui creată de noi toți pentru a avea o voce puternică a UE în relația cu partenerii și alți poli de putere din lume. Am discutat despre două chestiuni mai mult care ne preocupă pe toți: schimbările climatice și politicile care credem noi că vor duce la o reducere a încălzirii globale, fără însă a aduce deservicii dezvoltării. Deci, practic dorim o politică în domeniul climei, care rezolvă problema. Vrem să fim un continent care arată cum se combate încălzirea globală, dar în același timp vrem să dezvoltăm economiile noastre”, a declarat președintele Klaus Iohannis.



Șeful statului a adăugat că, în întrevederea cu fostul premier belgian, a abordat și subiectul banilor, și anume exercițiul bugetar european pentru următorii șapte ani.



„Am discutat evident și despre bani, despre exercițiul financiar care urmează. Exercițiul bugetar este de șapte ani și simțim cu toții nevoia finalizării proiectului în varianta, totuși, cea mai optimistă, dar și realistă. Sperăm să ajungem la concluzii bune, undeva la începutul anului 2020, însă această temă va fi pe ordinea de zi în Consiliul din decembrie. Sperăm noi doi și, desigur, și alții să avem deja câteva chestiuni clarificate și să consemnăm un progres semnificativ”, a adăugat Iohannis.

