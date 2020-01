Președintele României: „În foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi” / Ce replică i-a dat Klaus Iohannis lui Marcel Ciolacu (VIDEO)

Guvernul Orban va promova, „în foarte scurt timp”, o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi, a declarat președintele Klaus Iohannis, care nu a dorit să precizeze sub ce formă va reuși cabinetul PNL revenirea la acest tip de scrutin.

„Pot să vă spun că, în foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat ce variantă va alege Guvernul Orban pentru revenirea la alegeri locale în două tururi, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Asta veți observa direct, atunci când urmăriți activitatea Guvernului”.

Referitor la poziția lui Marcel Ciolacu, în condițiile în care președintele interimar al PSD a declarat că nu este „democratic” să modifici legislația electorală cu atât de puțin timp rămas până la alegerile la termen, Klaus Iohannis a afirmat: „Fiecare cu interpretarea lui. Alegerea primarilor în două tururi va fi promovată de Guvern în foarte scurt timp. Eu am mai spus acest lucru. Alegerea în două tururi este soluția cea mai bună. Evident, că asta este o chestiune ce va trebui să intre în circuitul legislativ și vom vedea cum decurg lucrurile. Veți primi de la Guvern foarte concret variantele pe care le vor promova. Nu cred că este rolul meu să vă spun ce va face Guvernul”.

