Președintele Iohannis: Standard and Poor's a retrogradat România din cauza derapajului bugetar făcut de guvernarea anterioară. PNL a venit și a găsit situația gata deteriorată (VIDEO)

Retrogradarea agenției americane de rating Standard and Poor's, care a revizuit, marți, perspectiva României de la „stabilă”, la negativă”, „s-a făcut din cauza derapajului bugetar, care a părut motivat de cheltuiala excesivă și bugetul prost făcut de Guvernul anterior, nu de cel actual”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, la Bruxelles, înaintea summitului Consiliului European.



Întrebat ce impact va avea această revizuire pentru România și cetățenii români, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Nu mă aștept la un impact foarte mare, în primul rând, dar trebuie să vedem un pic de unde vine această retrogradare și este suficient să citim comunicarea Standard and Poor's, care spune clar: această retrogradare s-a făcut din cauza derapajului bugetar, care a părut motivat de cheltuiala excesivă și bugetul prost făcut de Guvernul anterior, nu de acesta. Acesta abia a venit și a găsit situația gata deteriorată. Sunt convins că, pe măsură ce vom continua, vom avea un buget mult mai solid pentru anul 2020, un comportament bugetar adecvat, se va reveni la acest rating. Pentru omul de rând impactul nu va fi măsurabil, dar, sigur, un investitor se va gândi, încă o dată în plus, dacă este cazul să investească în România sau nu. Este posibil, pe undeva, să apară o mică influență și la dobânzile pe piața internațională”.

