Președintele României, Klaus Iohannis, va convoca partidele parlamentare la o serie de consultări, ce se vor desfășura la Palatul Cotroceni, miercuri, începând cu ora 12:00.

„Moțiunea de cenzură a fost depusă și votată. Acum cred că e momentul să ne gândim un pic ce avem moment în spațiul politic. Vedem, pe de o parte, un guvern liberal, care vine cu foarte mult entuziasm, cu foarte multă energie, pe un val popular pozitiv confirmat de toate sondajele publice, un guvern care vrea să facă reforme, un guvern care vrea să vină cu măsuri pentru România, pentru români, care vrea să vină cu proiecte pentru autostrăzi, spitale, proiecte clare deja bine pregătite pentru a încuraja creșterea economică. Pe scurt, un guvern care vrea să repună România în normalitate.

Ce avem de cealaltă parte? O majoritate în esență pesedistă, supărată, frustrată fiindcă a pierdut guvernarea, o majoritate care, evident, se opune cu tot ce are acestor încercări de a îmbunătăți guvernarea de la noi din țară.

Acum, dacă urmărim discursul politic, vedem guvernul dorește reforme, guvernul liberal dorește să schimbe lucurruile în bine, să repare greșelile care s-au făcut în ultimii trei ani. pe de altă parte, un PSD care se opune acestor reforme. Din cauza acestui PSD, guvernul nu va mai putea continua reformele începute. Iată că este o situație care a fost de așteptat, după ce anul trecut, la europarlamentare, referendum, moțiunea de cenzură care a înlăturat guvernul pesedist, cu ocazia alegerilor prezidențiale s-a văzut foarte clar: românii vor altceva, s-au săturat de PSD, PSD să stea în opoziție! Numai că PSD nu vrea reforme, PSD vrea înapoi la putere. Baronii roșii vor înapoi la banul public și azi s-au găsit suficienți care au votat această moțiune depusă de PSD pe o speță care, evident, ar fi îmbunătățit democrația în cadrul alegerilor locale. Nu s-a vrut. Bun.

Pe de altă pate, acum romanii se uita la televizor și se întreabă «bun, și acum ce va fi?». În această chestiune, pot să vă spun, dragi români, foarte clar, lucrurile merg mai departe! Instituțiile sunt solide. Guvernul va rămâne în funcție, sigur, cu mai puține atribuții. Guvernarea merge mai departe, lucrurile se vor mișca și mai departe. Nu este cazul să credem că acum vom intra într-o situație fără ieșire sau într-o situație complicată. Eu sunt garantul că instituțiile din România vor funcționa în continuare pentru români.



Pe de altă parte, este nevoie de câțiva pași politici. Acești pași vor fi făcuți într-o succesiune foarte rapidă. Voi convoca partidele parlamentare la o sesiune de consultări, care începe mâine, la ora 12.00. Mâine seara, după ce voi termina toate consultările, probabil voi anunța deja persoana desemnată pentru a forma un nou guvern.

În acest moment, soluția cea mai corectă pentru România este întoarcerea la electorat. Trebuie să avem alegeri parlamentare și o majoritate parlamentară care sprijină acest efort de reformare, acest efort care vrea să facă economia performantă, care vrea să îmbunătățească în defintiv viața omului de rând. Avem resurse, avem partide care sunt real partide construite democratic, care vor să se implice, care se vor pune la dispoziția românilor. Și, da, mă voi implica și în continuare pentru a construi, după alegerile parlamentare, o majoritate solidă care să vină cu reforme profunde în beneficiul românilor. O majoritate solidă care duce România mai departe. Primul pas spre anticipate a fost făcut. Următorul pas va fi făcut mâine după consultări”, a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

