Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul de numire a lui Nelu Tătaru în funcția de ministru al Sănătății. Demnitarul va depune jurământul în cursul zilei de joi.

„Am primit de la premierul Ludovic Orban propunerea pentru numirea domnului Nelu Tătaru în funcția de ministru al Sănătății. Am luat act de demisia domnului Costache și am semnat decretul de numire a noului ministru. Domnul Tătaru cunoaște foarte bine care este situația în acest moment în sistemul sanitar și trebuie să ia urgent toate măsurile necesare pentru combaterea răspândirii infectării cu noul coronavirus. Domnul Tătaru va depune jurământul în cursul acestei zile”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

