Președintele României, Klaus Iohannis, a lansat un apel către toti cetățenii români, îndemnându-i să respecte cu strictețe recomandările și măsurile impuse de autorități pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

Șeful statului a tras un semnal de alarmă și a explicat că, potrivit datelor de până acum, în special persoanele cu vârste de peste 65 de ani sunt expuse efectelor COVID-19.

Totodată, Klaus Iohannis a reclamat atitudinea unor actori de pe scena politică, „inclusiv aleși locali”, care ar încerca să profite electoral de criza provocată de noul coronavirus.

