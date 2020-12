Președintele României va fi marți la Chișinău, în prima vizită la nivel înalt pe care o primește noua președintă a Republicii Moldova. Ce declara Maia Sandu despre întâlnirea cu Klaus Iohannis

Președintele României, Klaus Iohannis, va fi prezent marți la Chișinău, unde se va întâlni cu noua președintă a Republicii Moldova. Maia Sandu a depus jurământul de învestitură în 24 decembrie, iar întâlnirea cu șeful statului român reprezintă prima vizită oficială la nivel înalt pe care o primește din această calitate.

Programul vizitei oficiale pe care o desfășoară marți Președintele României în Republica Moldova

11:30 - Ceremonia primirii oficiale la Președinția Republicii Moldova

11:45 - Convorbiri tête-à-tête

12:30 - Convorbiri oficiale, cu participarea membrilor celor două delegații

13:05 - Declarații comune de presă

Ce declara Maia Sandu despre vizita lui Klaus Iohannis

După o întrevedere cu Daniel Ioniță, Ambasadorul României la Chișinău, președinta Maia Sandu își exprima speranța că vizita președintelui Klaus Iohannis în Republica Moldova „va reprezenta primul pas într-o colaborare de durată și productivă între țările noastre”.

„Am avut o întrevedere cu Ambasadorul României, Daniel Ioniță, căruia i-am mulțumit pentru sprijinul constant acordat de România țării noastre. Am accentuat necesitatea de a restabili cooperarea bilaterală firească între România și Republica Moldova și de a intensifica cooperarea moldo-română în mai multe domenii, pentru ca cetățenii să simtă beneficii cât mai curând. După cinci ani de la ultima vizită a Președintelui României în Republica Moldova, vizita Președintelui Klaus Iohannis de la sfârșitul acestui an este o vizită importantă pentru țara noastră și sperăm să însemne primul pas într-o colaborare de durată și productivă între țările noastre”, scria Maia Sandu, pe Facebook.

Maia Sandu a depus jurământul în 24 decembrie și a devenit oficial noua președintă a Republicii Moldova

În luna noiembrie, Maia Sandu l-a învins pe pro-rusul Igor Dodon, la acel moment președinte în exercițiu, la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Cu ocazia discursului inaugural din 24 decembrie, ea a declarat că va „încuraja un alt fel de a funcționa al statului – unul cinstit și în slujba cetățeanului. Vreau un stat orientat către oameni și viitor, care e prezent din centrul Chișinăului până în cel mai mic sat al Moldovei, cu infrastructură la calitate europeană”.

„Voi fi președintele integrării europene a țării, care va scoate țara din izolare internațională și o va întoarce cu fața spre partenerii săi externi. Voi avea grijă ca Moldova să aibă o poziție clară, fermă și previzibilă pentru toți partenerii noștri - și mă voi asigura că interesele noastre sunt înțelese și respectate. Voi promova o politică externă care să ajute politica internă, să construiască punți, nu să ridice ziduri, să ne permită noi investiții și locuri de muncă. Să deschidă uși pentru cetățenii noștri, pentru produsele noastre, să așeze țara noastră la masa de discuții alături de țări dezvoltate. Dragi cetățeni, nu am alt proiect mai important în următorii patru ani decât reușita Moldovei. Nu am altă grijă decât binele Moldovei. Dragii mei, În zilele, săptămânile următoare vom porni împreună lupta pentru transformarea și dezvoltarea Moldovei. Nu am nicio îndoială că vom reuși dacă vom fi așa cum știm noi să fim. Uniți, în primul rând, dând la o parte toate încercările celor care vor să creeze false conflicte sau să ne țină în loc. Cel mai important lucru pe care l-am reușit noi a fost unitatea. Pe baza ei trebuie să mergem și mai departe. Da, vom munci împreună și voi munci pentru toți cetățenii", spunea Maia Sandu.