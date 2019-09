Președintele Senatului va fi ales marți. Cine sunt contracandidații lui Teodor Meleșcanu

Biroul Permanent a hotărât că noul președinte al Senatului va fi ales săptămâna viitoare, marți, în condițiile în care luni senatorii vor fi prezenți în teritoriu, pentru deschiderea noului an școlar, potrivit Agerpres.



Trei candidați sunt înscriși în cursa pentru șefia Senatului. Teodor Meleșcanu este propunerea PSD, Ion Popa este susținut de ALDE, în timp ce PNL a mers pe mâna Alinei Gorghiu.



Propunerea social-democraților a surprins pe toată lumea, având în vedere că, nu cu mult timp în urmă, Teodor Meleșcanu fusese remaniat din Guvernul Dăncilă. Ba mai mult, fostul ministru de Externe a intrat într-un clinci cu premierul, pe tema rechemării lui George Maior din poziția de ambasador în SUA.



În plus, această candidatură vine pe fondul destrămării coaliției de guvernare dintre PSD și ALDE. Deși este membru în partidul condus de Călin Popescu-Tăriceanu, care a anunțat că el și formațiunea sa vor trece în opoziție, Meleșcanu a acceptat candidatura. Dacă fostul director SIE ar renunța la calitatea sa de membru ALDE, totuși, acest lucru ar conduce la desființarea grupului parlamentar liberal-democrat din Senat, pentru că numărul membrilor săi ar scădea sub limita admisă. Odată cu dispariția grupului parlamentar, ar dispărea și privilegiile aduse de acest statut.