Președintele României și premierul Ludovic Orban își doresc să crească pensiile, iar acest lucru a fost „în repetate rânduri subliniat”, a afirmat Klaus Iohannis, luni, la Palatul Cotroceni.

„Este o chestiune, care va fi analizată și discutată de Guvern, dar este dorința noastră comună să creștem pensiile și acest lucru a fost în repetate rânduri subliniat. Nu am discutat în această perioadă acea chestiune, ci am discutat acum despre angajarea răspunderii”, a declarat Klaus Iohannis.

Declarația președintelui vine în contextul în care premierul Ludovic Orban a declarat că majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie, prevăzută în lege, nu este sigură și asta pentru că depinde de încasările bugetare. (Detalii AICI)

Întrebat ce se întâmplă cu dublarea alocațiilor, președintele Iohannis a răspuns: „Eu cred că este foarte important ca Guvernul să găsească resursele pentru dublarea alocațiilor”.

Premierul Ludovic Orban a declarat că alocațiile pentru copii vor fi majorate din a doua jumătate a anului dacă vor exista resursele financiare. Precizarea vine la câteva zile după ce Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care a amânat pentru 1 august dublarea alocațiilor. Atunci, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a cerut Guvernului să amâne termenul, motivul principal fiind că sumele necesare nu au fost prevăzute în buget. (Detalii AICI)

