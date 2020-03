Președintele României, Klaus Iohannis, a început videoconferința cu o parte din miniștrii Guvernul Orban, alături de care analizează și perfecționează răspunsul autorităților române la efectele pandemiei de coronavirus. Discuția de marți are loc la o zi distanță de momentul în care șeful statului semna Decretul privind instituirea stării de urgență la nivel național pe o perioadă de 30 de zile.

„Am considerat că este bine să avem o discuție și, din motivele cunoscute, această formă de videoconferință mi s-a părut cea mai potrivită. Doresc să vă prezint câteva chestiuni introductive, după care v-aș ruga să luați cuvântul pe rând, evident, primul o să-l rog pe domnul Prim-ministru, și după chestiunile generale vom discuta și câteva chestiuni punctuale, unde am eu câteva întrebări și nevoie de informații. Primul lucru - am emis decretul prin care se instituie starea de urgență în România pentru 30 de zile. Aceste decret este unul destul de voluminos și conține măsuri pe care le-am discutat cu dumneavoastră și cu ceilalți miniștri, plus câteva măsuri care au fost considerate necesare în discuțiile cu membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a avizat planul de măsuri, după cum știți foarte bine cei care sunteți membri în CSAT. Pe mine mă interesează, în această fază, să ne mișcăm foarte repede și aștept de la dumneavoastră să-mi comunicați, fiecare pe domeniul pe care îl gestionează, ce măsuri ați luat deja dintre cele prevăzute în decret, ce măsuri aveți planificate și în ce cadru, în ce agendă pentru zilele următoare. Repet, starea de urgență ține 30 de zile și este obligatoriu și din acest motiv, și în interesul public, să ne mișcăm foarte, foarte repede. Doresc să aflu de la dumneavoastră, având în vedere specificul fiecărui domeniu pe care îl gestionați, apropo de impact: Primul lucru - impactul asupra populației a măsurilor pe care le luați dumneavoastră fiecare, o evaluare pe termen foarte scurt, pe termen scurt și pe termenul celor 30 de zile. Doi - impactul economic al măsurilor de care răspundeți. Și aici mă aștept să ne informați în același fel - măsuri pe termen foarte scurt, de câteva zile, și măsuri pe termenul perioadei de 30 de zile”, a declarat Klaus Iohannis, în deschiderea videoconferinței. Șeful statului a precizat că, în această dimineață, a desfășurat o discuție cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, alături de care a abordat două chestiuni. „Primul lucru se referă la circulația mărfurilor în Uniunea Europeană, o chestiune care pentru noi este de mare importanță. Se constată că măsurile luate în statele membre ale Uniunii sunt diferite. Prin necorelare, prin anumite măsuri câteodată puțin exagerate, este din ce în ce mai evident că transportul mărfurilor în Uniunea Europeană are de suferit. Acest lucru va fi abordat astăzi în videoconferința pe care o voi avea în această seară cu ceilalți membri din Consiliu și, în acest sens, aștept foarte urgent de la dumneavoastră o informare, până la ora 17:30, ca să pot avea un punct de vedere consolidat în videoconferință, să știu exact unde apar astfel de blocaje care ne interesează, dacă producem și noi astfel de blocaje și cum putem să contribuim la eliminarea acestor blocaje. Economia europeană nu poate să funcționeze fără transport și acest lucru ne este clar tuturor. Punctul doi pe care l-am discutat se referă la granițele exterioare ale Uniunii Europene. Doamna Președinte dorește să propună să limităm accesul în Uniunea Europeană a persoanelor care vin din țări terțe, adică care nu sunt parte din Uniunea Europeană și care nu pot face dovada că au o problemă urgentă de rezolvat în Uniune. Deci, nu dorim să oprim medici, de exemplu, care vor să intre în Uniune. Nu dorim să oprim diplomați care vin la serviciu. Nu dorim să oprim delegații oficiale care vin cu treburi importante. Dar dorim să limităm clar turismul și dorim să limităm clar turismul medical. Se pare că sunt tot mai multe persoane din afara Uniunii care vin în Uniune tocmai pentru că sistemele medicale de la noi sunt relativ bune. Aceste chestiuni le vom discuta. Preliminar am spus doamnei Președinte că noi suntem, în principiu, de acord cu aceste măsuri la granița externă a Uniunii și România are capacitatea să impună această măsură la granița noastră. O chestiune care este foarte importantă, fiindcă noi vrem să lucrăm în așa fel încât să îmbunătățim în fiecare zi acțiunile noastre: toate măsurile și toate efectele măsurilor pe care le luăm vrem să le urmărim îndeaproape. Vă rog pe fiecare în parte - și am transmis deja Ministerului de Interne această rugăminte - fiecare minister în parte să gestioneze un jurnal al măsurilor și efectelor. Acest lucru v-aș ruga să-l centralizați, optimal la Ministerul de Interne, fiindcă în starea de urgență Ministerul de Interne are un rol special aici, și să veniți foarte repede când vă dați seama că ceva trebuie schimbat cu propuneri de îmbunătățire a acestor măsuri, de ameliorare a efectelor, sau de întărire a măsurilor, în funcție de cum decurg lucrurile. La fel și câteva alte chestiuni, dar pe care le las pentru discuția punctuală cu miniștrii. O statistică din mai multe statistici pe care le-am adus cu mine vreau să v-o împărtășesc chiar acum, în introducere, fiindcă este o știre deocamdată dintre cele mai bune - avem 184 de cazuri confirmate de Coronavirus, dar 75% dintre persoanele confirmate fie nu au simptome deloc, fie au simptome foarte ușoare. 19 persoane au fost declarate vindecate și vor fi trimise acasă în cursul zilei de astăzi. Doar 3 cazuri avem de persoane internate la urgență, dar fără să fie conectate la suport ventilator, deci din 184 de cazuri doar 3 sunt cazuri un pic mai complicate. Nu avem până în momentul de față în România niciun deces confirmat. Alte situații statistice după ce vă prezentați dumneavoastră abordările”, a mai spus președintele.