Președintele vrea ca diaspora să fie reprezentată „mult mai bine” în Parlament. Iohannis: „Voi discuta cu liderii politici și cu partidele” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis va discuta cu liderii politici și cu partidele parlamentare, astfel încât diaspora, care a votat într-un număr record la alegerile prezidențiale, să fie mult mai bine reprezentată în Parlamentul României.



„O să iau atitudine. Am avut, cu ocazia acestor alegeri prezidențiale, surprize dintre cele mai plăcute în ce privește votul în diaspora. La primul tur s-a atins un record, record care a ținut doar două săptămâni, pentru că în turul II s-a atins un nou record. Cum avem deja un practic milion de votanți în diaspora, eu îmi doresc foarte mult ca ei să fie mult mai bine reprezentanți în parlament. Voi avea discuții cu liderii politici, cu partidele pentru a crește numărul parlamentarilor, care reprezintă diaspora, care, iată, a devenit foarte activă, și acest lucru ne bucură”, a declarat, marți, președintele Klaus Iohannis.



Șeful statului a făcut această declarație în condițiile în care, în primul și al doilea tur de scrutin, diaspora a votat într-un număr record pentru a alege Președintele României. În finala prezidențialelor, peste 940.000 de români de peste hotare s-au prezentat la urne.

