Președintele României vrea primari aleși în două tururi. Klaus Iohannis: „Capitala nu este un oraș bine pus la punct” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a reiterat, luni, că își dorește ca primarii din România să fie aleși în două tururi de scrutin, și nu într-unul singur cum se întâmplă în prezent.



„Eu am un mesaj pentru primarii care sunt prezenți aici la întâlnirea cu Asociația Municipiilor din România și voi spune în direct acest mesaj. Cred că este însă important să vă spun că mesajele pe care le am pentru primarii municipiilor sunt mesajele generale pe care le voi da și celorlalți primari, de exemplu, că eu îmi doresc ca primarii să fie aleși în două tururi sau că îmi doresc foarte mult să existe un parteneriat real între administrația centrală, prin Guvern, și administrația locală, astfel încât toți românii să primească o șansă să trăiască într-o localitate bine pusă la punct”, a declarat președintele Klaus Iohannis, după întâlnirea cu Asociația Municipiilor din România.

Întrebat dacă Bucureștiul este manageriat cum trebuie de actuala administrație, Klaus Iohannis a răspuns: „Nu, Capitala nu este un oraș bine pus la punct”.

