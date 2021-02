Presupusul turnător al scriitoarei Herta Muller, numit de USR PLUS în conducerea Muzeului Satului Bănățean din Timișoara

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș (USR PLUS) l-a numit la finalul săptămânii trecute în consiliul științific al Muzeului Satului Bănățean pe scriitorul Walther Konschitzky. Acesta ar fi fost turnătorul scriitoarei Herta Muller, potrivit publicației Ziua de Vest.

După ce informația a creat indignare în spațiul pubic, vicepreședintele Consiliului Județean, Cristian Moş, a anunţat că va îndrepta gafa și că îl va revoca din funcție pe Konschitzky.

“În urma informațiilor apărute în articolele din presa locală, cu privire la colaborarea domnului Walther Konschitzky cu Securitatea, vă anunț că, în această dimineață, am purtat o discuție atât cu directorul Muzeului Satului Bănățean, domnul Dănuț Radoslav, cât și cu o parte dintre membrii Consiliului de Administrație al Muzeului și am primit asigurări că numirea domnului Walther Konschitzky în Consiliul Științific o să fie revocată în cel mai scurt timp. În locul dumnealui, o să fie numită doamna Daniela Crainic, Președintele Asociației Lunca Pogănișului – asociație care are ca scop identificarea, conservarea și promovarea valorilor culturale și naturale locale și ale patrimoniului local”, a scris Cristian Moș pe Facebook.