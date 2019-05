Ministerul Afacerilor Externe transmite, după ce zeci de români din Dispora s-au revoltat pentru că sunt nevoiți să stea ore întregi la cozi kilometrice pentru a vota, că în prezent toate cele 441 secții de votare organizate în afara României sunt operaționale și funcționează normal. În afara unor incidente tehnice izolate, care au fost rezolvate rapid, la primele ore ale dimineții, toate activitățile din secțiile de votare din diaspora se desfășoară în parametri normali.

De asemenea, sunt zvonuri potrivit cărora, în ciuda celor transmise de MAE, secția din Düsseldorf ar urma să se închidă.

