Prezidențiabilul PMP enumeră probleme și soluții pentru declinul universităților din România. Paleologu: „Academia de Poliție, o adevărată industrie de teze plagiate” (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, a enumerat, vineri, într-o conferință de presă susținută la București, „câteva probleme grave din învățământul superior”, care au condus la declinul universităților din România.



Printre acestea, spune el, se numără scăderea „dramatică” de nivel, închiderea unităților în raport cu competiția internațională”, industria plagiatelor, precum și numirea politică a rectorilor.



„O să subliniez câteva probleme grave din învățământul superior. În primul rând, scăderea dramatică a nivelului universităților românești. Asta este ceva care ar trebui să ne preocupe foarte mult și există cauze pentru asta. Faptul cum sunt selectați studenții la intrarea în facultate. Consider că ar trebui reintroduse examenele de admitere, cel puțin pentru universitățile care aspiră la un statut de excelență. Apoi, intrarea industriei plagiatelor. Sunt întregi instituții de învățământ, care nu fac altceva decât să promoveze plagiatul, cum este Academia de Poliție, o adevărată industrie de teze plagiate - 75% din câte am înțeles dintr-un raport al Corpului de Control al Ministerului de Interne.



Un alt aspect este închiderea universităților românești, care nu se deschid către competiția internațională. E nevoie de concursuri internaționale și de concursuri transparente pentru ocuparea posturilor în învățământul românesc. Nu este acceptabil ca într-o țară europeană, în 2019, concursurile să fie în continuare de ochii lumii, să fie niște concursuri simulacru. (...) Ele decredibilizează total universitatea românească.



(...) De asemenea, ce observăm este că în România proliferează o figură absolut dezastruoasă, toxică, și anume rectorul politician. Lista este lungă. Ecaterina Andronescu, Mihnea Costoiu, Sorin Cîmpeanu, Marilen Pirtea, Tudorel Toader, Gheorghe Popa de la Suceava, domnul Breaz de la Alba Iulia sunt rectori, care de fapt sunt politicieni”, a declarat Theodor Paleologu.

