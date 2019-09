Prezidențiabilul PMP și-a depus oficial candidatura la BEC. Theodor Paleologu: „Cred că președintele României nu e atât un politician, cât un diplomat” (VIDEO)

Theodor Paleologu, prezidențiabilul PMP, s-a prezentat la Biroul Electoral Central unde și-a depus semnăturile necesare pentru candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie.



„Sunt un diplomat, în primul rând, și cred că președintele României nu e atât un politician, cât un diplomat. Un diplomat în afară și în interior”, a spus Paleologu.



Candidatul PMP a fost însoțit la sediul BEC de către câteva figuri importante din formațiunea care-l susține în cursa prezidențială, precum Eugen Tomac, președintele PMP, sau Ioana Constantin, secretarul general adjunct al partidului.



Întrebat dacă îi va cere expertiza lui Traian Băsescu în această „bătălie politică”, având în vedere că fostul președinte se bucură de un nivel semnificativ de popularitate, Theodor Paleologu a răspuns: „Vă dați seama că ar fi stupid să nu întreb pe cineva care știe atât de bine politică internațională atunci când am o nelămurire. Eu sunt un om care întreabă întotdeauna. Întreb pe toată lumea. Îl voi întreba pe Traian Băsescu, când cred că știe ceva, îl voi întreba pe Andrei Pleșu, voi întreba pe Horia Patapievici, voi întreba o serie întreagă de oameni.



(...) Sunt un om care întreabă întotdeauna. Cer sfaturi de la cei care au ceva de spus, o expertiză de oferit într-un domeniu sau altul. Cred că un bun conducător este, în primul rând, un om care ascultă pe alții și care știe să ceară sfaturi”.

