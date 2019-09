Prezidențiabilul USR-PLUS vrea ca România să treacă peste „clivajul etnic”. Dan Barna: „Avem și români, și maghiari într-o perfectă și normală colaborare”

Dan Barna, președintele USR, a declarat sâmbătă, Târgu Mureș, că România ar trebui să depășească acest „clivaj etnic”, în care fiecare votează cu etnia lui și că într-o Românie civilizată, modernă și educată chestiunea etnică nu ar mai trebui să fie de actualitate.



„Acesta este exemplul pe care USR îl dă, avem şi români, şi maghiari într-o perfectă şi normală colaborare. Cred că România ar trebui să depăşească acest clivaj etnic în care fiecare votează cu etnia lui.



Pentru că, în realitate, România este un stat european, un stat deschis, este un stat în care cetăţenia e mai mult decât apartenenţa la o minoritate sau alta, este un element de a fi european într-o ţară europeană. Şi atunci eu am o aşteptare, USR dă acest exemplu, am avut la conducerea partidului şi avem în continuare vicepreşedinte de naţionalitate maghiară, lucrurile acestea nu există.



Această temă trebuie depăşită, tinerele generaţii şi noile generaţii dau acest exemplu şi încurajez în continuare, fiind aici, în Târgu Mureş, şi pe maghiari, şi pe români să vină în USR, să vină în PLUS, pentru că de fapt trebuie să salvăm şi să reparăm România. Într-o Românie civilizată, într-o Românie modernă, educată, (...) chestiunea etnică trebuie depăşită şi eu consider că nu ar mai trebui să fie de actualitate", a precizat Dan Barna.