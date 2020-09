Prima reacție a lui George Scripcaru după ce a pierdut Primăria Brașov după 16 ani

George Scripcaru a fost primarul municipiului încă din 2004, iar anul acesta a candidat pentru al cincilea mandat. La alegerile locale din 27 septembrie, Allen Coliban, candidatul USR PLUS la Primăria Brașov s-a situat pe primul lor în lupta cu George Scripcaru, candidatul PNL. După afișarea rezultatelor la alegerile locale, George Scripcaru a avut o primă reacție.

Allen Coliban, USR, este noul primar al municipiului Brașovu după alegerile locale din 27 septemrbie 2020.

George Scripcaru (PNL) a pierdut Primăria Braşovului, după 16 ani, în faţa candidatului USR PLUS Allen Coliban, conform rezultatelor după alegerile locale de duminică. Acesta le-a transmis însă un mesaj brașovenilor pe pagina oficială de Facebook.

”Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o timp de 16 ani și pentru că împreună am realizat proiectele care au transformat Brașovul în metropola modernă și performantă de astăzi. V-am simțit mereu aproape de mine și de echipa alături de care am lucrat în procesul lung și deseori dificil de transformare a orașului și vă asigur că am făcut tot acest efort cu speranța că Brașovul va deveni cel mai bun loc în care poți să trăiești”, a scris George Scripcaru pe pagina sa de Facebook, alături de următoarea scrisoare.

Reacția lui George Scripcaru după ce a pierdut Primăria Brașov

În județul Braşov, pentru Primărie, au fost exprimate 84.970 de voturi, prezenţa fiind de 34.54%.

După centralizarea a 82,912 voturi, reprezentând 97%, din total, pe primul loc s-a situat Allen Coliban (USR Plus).

George Scripcaru, primar al oraşului Braşov din 2004, a obţinut 37.63% din voturi.

Reamintim faptul că în urmă cu ceva timp, Scripcaru a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru abuz în serviciu şi complicitate la luare de mită, alături de prefectul municpiului, Ion Gonţea.