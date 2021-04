Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce bugetul Capitalei a fost respins în urma șantajului consilierilor USR PLUS: Fac un apel la înțelepciune și echilibru. USR PLUS să nu arunce Primăria Capitalei în incapacitate de plată

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, de declară ”total nemulțumit” că bugetul Bucureștiului pe anul 2021 a fost respins, miercuri de Consiliul General, în urma votului negativ dat de consilierii USR PLUS. Într-o postare pe Facebook, edilul anunță că așteaptă o nouă variantă de buget din partea celor de la USR PLUS și a făcut apel la ”înțelepciune și echilibru”, precizând că este gata să reia discuțiile, ”excluzând însă orice condiționalități care nu au legătură cu bugetul”.

Nicușor Dan, după ce bugetul Capitalei a fost respins la votul din Consiliul General: Sunt total nemulțumit

”Azi, în ședința Consiliului General, bugetul Primăriei Municipiului București pentru 2021 nu a obținut numărul de voturi necesare.

Sunt total nemulțumit că începerea investițiilor și plata datoriilor riscă să întârzie, iar asta din motive greu de înțeles pentru oricine.

Eu am propus un buget, care a fost dezbătut timp de șase săptămâni cu partenerii din grupurile PNL, PMP și USR PLUS și aveam toate motivele să cred că lucrurile merg în direcția bună. Acum însă, consilierii generali USR PLUS au decis să nu mai susțină bugetul, el obținând doar voturile PNL și PMP în ședința de azi.

Având în vedere această situație, aștept de la USR PLUS propria variantă de buget, care să respecte pe deplin obiectivele de investiții deja discutate, viziunea de dezvoltare pe care o susținem împreună și dorințele bucureștenilor și, în același timp, să nu arunce Primăria Capitalei în incapacitate de plată.

Fac un apel la înțelepciune și echilibru și am toată deschiderea să mă așez din nou la masă ca să rediscutăm bugetul, excluzând însă orice condiționalități care nu au legătură cu bugetul. Bucureștenii nu trebuie să pătimească în continuare din cauza unor ambiții nerezonabile”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Respingerea proiectului de buget al Capitalei are loc în contextul în care consilierii generali USR PLUS au anunțat încă de marți seară că nu vor aproba bugetul și au cerut primarului general să retragă proiectul. Astfel, consilierii alianței continuă șantajul la adresa lui Nicușor Dan pentru ca viceprimarul lor, Horia Tomescu, omul propulsat în funcție în locul lui Vlad Voiculescu, să primească putere totală pentru a lua decizii în domeniul sănătății și mână liberă pentru gestionarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

În aceste condiții, Primăria Municipiului București ar putea intra în incapacitate de plată, iar, potrivit surselor B1.RO, dacă bugetul nu va fi adoptat până la data de 7 mai, Guvernul nu va putea face plăți și întreaga activitate a municipalității ar putea fi blocată.

Grupul consilierilor USR PLUS din CGBM este cel mai numeros. Este vorba, în total, de 23 de consilieri ai partidului lui Barna și Cioloș (12 de la USR si 11 de la PLUS).