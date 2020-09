Prima schimbare pe care o va face Nicușor Dan la PMB / Primarul General ales: O să vedeți apoi demiteri de oameni din administrație (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General ales al Capitalei, a declarat, miercuri, că nu va tăia subvențiile la căldură și transport public, așa cum fals au susținut adversarii săi politici în campania electorală recent încheiată. Dan a mai afirmat că, odată ce-și va începe mandatul, primul său gest va fi unul simbolic: va deschide ușa principală a Primăriei, ca semn că instituția este a bucureștenilor. Apoi, el va începe evaluările pe marile probleme ale Capitalei și va trece la demiterea membrilor actualei administrații care au încălcat legea.

Întrebat dacă va tăia subvențiile, Nicușor Dan a răspuns: „Nu nu, nu. Am spus asta. Deci oriunde în lumea civilizată există o subvenție pentru transportul în comun, pentru că asta duce la o reducere a poluării și, în ceea ce privește subvenția pentru termie, nu poți să pui oamenii să plătească pierderile pe care tu singur, ca autoritate publică, le faci în rețea”.

Întrebat cum arată bugetul Capitalei și dacă există un risc de faliment, așa cum s-a susținut, Dan a răspuns: „Foarte probabil, foarte probabil informația pe care am dat-o, că s-a cheltuit în patru ani bugetul pe cinci ani, adică datoria curentă e de aproximativ un buget, este reală. Dar datele astea... O să am o estimare prealabilă și un răspuns real când vom ajunge în Primărie”.

„Prima schimbare va fi o schimbare simbolică - deschiderea ușii mari a Primăriei, care înseamnă că bucureștenii trebuie să știe că Primăria este a lor, deci intră pe ușa lor, în Primăria lor, pe ușa principală a Primăriei lor.

Dincolo de începerea procedurilor pentru marile probleme ale Bucureștiului, termoficare, trafic, poluare, o să vedeți niște demiteri de oameni din aparat, că dacă oamenii au încălcat legea și instanța a decis asta, evident că nu putem să continuăm cu ei”; a mai declaat Nicușor Dan.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.