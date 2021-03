Primar din Iași, bătut de o familie căreia i-a construit o casă, după ce arsese cea veche (VIDEO)

Doi tineri din comuna ieșeană Roșcani au fost arestați 30 de zile după ce au lovit mai multe persoane, printre care și pe primarul din localitate, Genovel Gheorghiu. Acesta susține că la scandal au participat mai multe persoane, membri ai unei familii căreia i-a ridicat o casă în urmă cu câteva luni, după un incendiu. Pe de altă parte, cei doi bărbați cercetați spun că ei au fost agresați de primar, informează bzi.ro.

Primarul unei comune din Iași, bătut de membrii unei familii. Doi tineri au fost arestați

Primarul din Roșcani, Genovel Gheorghiu, a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași în urma unui conflict cu membrii unei familii din comunitate. Vasilică Pantelimon Pîrvu și Bogdănel Pîrvu au fost reținuți inițial, apoi Judecătoria Iași a dispus arestarea lor preventivă, informează bzi.ro. Ei sunt acuzați de lovire sau alte violențe. Decizia instanței nu e însă una definitivă, așa că bărbații au contestat-o deja.

Primarul din Roșcani a povestit cum a ajuns să fie implicat în scandal: „Miercurea trecută, în jurul orei 16:00, am fost sunat de un consătean, care mi-a povestit că ar fi fost agresat de membrii acestei familii. Din informațiile pe care le dețin, membri ai familiei Pîrvu ar fi oprit pe uliță niște cetățeni care se deplasau cu căruțele, pentru a verifica dacă au lemne și dacă au acte pentru lemnele respective. Nu știu în ce calitate au făcut ei lucrul ăsta, că nu sunt nici polițiști, nici nu lucrează ca pădurari sau pentru Ocolul Silvic… Mă rog, cică de aici ar fi izbucnit scandalul”.

Ginovel Gheorghiu a spus că l-a sfătuit pe consătean să sune la Poliție, numai că la scurt timp a fost el sunat de o femeie care plângea și care i-a povestit că și ea a fost bătută.

„Am urcat în mașină și m-am dus acolo, să văd ce se întâmplă. Femeia plângea și spunea că a fost agresată. Când am ajuns acolo, erau vreo cinci membri ai familiei. Eu i-am întrebat ce fac acolo și nu a durat mult până să mă lovească în frunte cu foarfece de tăiat via. Am căzut la pământ și, ulterior, am fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași”, a povestit Gheorghiu pentru bzi.ro.

Primar din Iași, bătut de o familie căreia i-a construit o casă, după ce arsese cea veche

El a mai afirmat că în total cinci persoane din familia respectivă au fost implicate: „Ei erau 5 acolo. Am auzit că au oprit o căruță și l-au înjunghiat în spate, tot cu foarfecele de vie, pe copilul altui consătean. Înainte de Crăciun, eu am mers pe la toată lumea și am insistat să le ridicăm lor o casă. Vechea locuință le-a ars în urma unui incendiu. Mi s-a făcut milă de copii! Le-am ridicat casă cum n-a văzut neam de neamul lor! Le-am dus și paturi, și preot să sfințească!”.

Primarul a mai spus că mulți săteni i s-au plâns de comportamentul membrilor din această familie: „Eu le-am spus să meargă la Poliție, dar femeilor agresate le este teamă, pentru că le amenință. Plus că, în comună, polițistul termină programul la 16:00. După aceea este un singur polițist la 6-7 comune, că așa e la noi…”.