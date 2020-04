Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: Cu banii stăm foarte greu. Am realocat fonduri din domenii non-vitale către spitale și către sectorul social (VIDEO)

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat că fondurile din domenii non-vitale au fost diminuate, pentru a fi realocate către spitale, dar și către sectorul social.

Primarul Gabriela Firea, despre fondurile Capitalei în lupta cu COVID-19

„Cu banii stăm foarte greu. Am trimis mai multe adrese către Guvern, către Ministerul de Finanțe, explicând situația în care se află Primăria Capitalei, pentru că și anul trecut, și anul acesta ne-a fost transferată o cotă mai mică în fiecare lună decât se prevăzuse inițial, și așa s-au acumulat anumite întârzieri de plăți sau datorii. Chiar și în această situație, am relocat din interiorul bugetului sume importante de la celelalte departamente și direcții către ASSMB, Administrația noastră a Spitalelor și Serviciilor Medicale, pentru ca niciunul din cele 19 spitale din subordinea Primăriei Capitalei să nu sufere în această perioadă. Chiar am solicitat tuturor managerilor să ne trasmită solicitările, astfel încât în afară de transferurile financiare – deci banii de care au ei nevoie pentru a face achiziții importante, în plus față de acestea – și ASSMB a lansat comenzi impresionante de mănuși, combinezoane, viziere, ochelari, dezinfectanți etc, plus un număr impresionant de teste, care vor fi necesare în perioada următoare pentru diferite categorii de populaței. De asemenea, tot prin relocarea sumelor interne de la alte domenii de activitate am alocat o sumă consistentă Direcției Generale de Asistență Socială, pentru că aceasta se ocupă de persoanele care sunt în carantină, românii care au venit din diaspora, de asemenea persoanele care sunt în izolare și au nevoie de sprijin, de ajutor, din ce în ce mai mult în această perioadă, și care apelează atât la Direcția noastră Generală de Asistență Socială, cât și la celelalte șase Direcții de la primăriile de sector. Practic, din toate celelalte domenii – mai puțin din cele vitale și care trebuie să aibă continuitate, transportul public în comun, termoficarea, iluminatul, Poliția Locală – s-au diminuat sume semnificative, pentru a se reloca către spitale și către domeniul social”, a declarat Gabriela Firea, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă ar fi de acord ca spitalele din România, în speță cele din București, să fie trecute în subordinea Ministerului Sănătății, Gabriela Firea a răspuns: „Aici nu trebuie să fiu eu de acord sau un domn ministru, ci trebuie să fie constituțional. În acest moment nu este constituțional decât dacă, în viitor, după pandemie, Parlamentul sau Guvernul vor iniția acte normative cu putere de lege, care să le schimbe pe cele precedente, care au distribuit către autoritățile locale parte din unitățile spitalicești, de care ministerul nu se mai putea ocupa din lipsa fondurilor, din lipsa bugetului”.