PSD-ul îşi dă din nou arama pe faţă şi arată ce înţeleg ei din relaţia cu electoratul! După deputatul Cătălin Rădulescu care le-a cerut medicilor să dea înapoi salariile pentru că nu au votat PSD, acum primarul din Lugoj vine, la rândul său, cu declaraţii greu de catalogat.

Primarul PSD de Lugoj, Francisc Boldea, a avut o reacţie nervoasă după ce a fost abia pe locul 3 după PNL şi USR şi şi-a acuzat electoratul că l-a înjunghiat pe la spate după câteva lucruri au făcut pentru ei.

"Alegerile care au fost ieri (n.r. duminică) mi-au demonstrat un lucru dezamăgitor şi o spun direct, ca persoană fizică. Poţi să le faci de toate oamenilor. Să îţi rişti sănătatea, viaţa, să te expui, să nu răspunzi la toate caricaturile şi toate care-s scrise de oameni care în viaţa lor nu au făcut nimic şi să te trezeşti la urmă cu cuţitul în spate”, a spus Boldea, care a dat şi exemple concrete, într-un interviu pentru televiziunea locală Ten TV.

"Le faci piaţă (n.r. în jurul căreia străzile sunt pline de gropi), le faci pod (n.r. inaccesibil persoanelor cu dizabilităţi), le faci sală de fitness, le faci parcuri, le faci SPA (n.r. inaugurat în campania electorală din 2016 şi încă nefuncţional), le faci ştrandul cu şase bazine (n.r. deschis după cinci ani de lucrări, doar pentru vizitare, cu trei zile înainte de alegeri), le faci toate. Te lupţi patru ani cu opoziţia, ca ieri să te trezeşti la vot că se votează cu opoziţia. Te lupţi la Bucureşti, şi am făcut n drumuri pentru Militari, ca să aibă drumuri de acces şi la urmă îţi bagă cuţitul în spate”, a mai spus Boldea, conform Adevărul.

