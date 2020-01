Edilul acuzat de relații sexuale cu minore în sediul primăriei a fost exclus din PNL (VIDEO)

Primarul acuzat că ar fi făcut sex cu două minore chiar în sediul primăriei, a fost exclus din PNL, informează B1 TV. Decizia liberalilor vine la aproape două săptămâni după ce edilul s-a autosuspendat din funcţie, în aşteptarea aflării verdictului în cazul său.

Hotărârea de excludere a edilului din comuna Mogoşeşti-Siret, Damian Butnariu, a fost luată cu 29 de voturi pentru, două voturi împotrivă și un vot nul, de Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi.

"Este un gest firesc şi aşteptat. Decizia excluderii primarului din Mogoşeşti-Siret a fost luată în unanimitate. E regretabil ce s-a întâmplat, fiind vorba de încălcarea valorilor şi principiilor, dar şi a codului etic al partidului. Nu e o decizie târzie, ci s-a luat în prima şedinţă de Birou Politic", a declarat purtătorul de cuvânt al PNL Iaşi, Romeo Vatră, potrivit News.ro.

Primarul Damian Butnariu, a anunţat pe 17 ianuarie că se autosuspendă din PNL, fiind implicat într-un dosar în care este acuzat că a făcut sex cu două minore de 17 ani, chiar în sediul Primăriei. Edilul spunea atunci că acuzaţiile care i se aduc sunt nefondate şi sunt un atac la adresa sa.

"În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toţi cei care tânjesc la funcţia ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche şi încheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. (…) Sunt membru al PNL de la începutul carierei mele publice şi înţeleg să mă pun la dispoziţia conducerii partidului în această situaţie şi rog să se ia act de dorinţa mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieşi la suprafaţă în acest caz", spunea edilul.

Cu toate acestea, Butnariu a recunoscut în instanță că a avut relații sexuale, chiar în sediul primăriei, cu două minore traficate de un proxenet local pentru 100 de lei. Potrivit publicaţiei Ziarul de Iaşi, una dintre fete fusese răpită din fața școlii cu puțin timp înainte să fie vândută pentru servicii sexuale primarului liberal.

