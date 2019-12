Luminițe în loc de investiții: Primăria București a cheltuit de două ori mai mult decât Viena pentru aranjamentele de Crăciun (FOTO)

Primăria Viena a cheltuit anul acesta 1,2 milioane de euro pe luminițele de Crăciun. Și nu singură. A fost ajutată masiv de Camera de Comerț. În schimb, Primăria Bucureștiului a plătit 2,5 milioane de euro!

Informația a fost publicată de Vitalie Cojocari, pe Facebook.

Jurnalistul a întrebat Primăria Viena, iar răspunsul a fost unul prompt: „The City of Vienna and the Wiener Wirtschaftskammer (Austrian Economic Chambers/Vienna) supported the Viennese shopping streets for the Christmas lightening with EUR 1.200.000”.

„Altfel zis, 1,2 milioane de euro. Bani care nu vin doar din bugetul primăriei. Camera de Comerț, direct interesată, a sărit rapid cu banul. Vedeți care sunt luminițele de Crăciun ale Vienei în câteva poze pe care le-am făcut aseară.

Am întrebat și primăria București. Răspunsul a fost la fel de prompt. Așadar, din bugetul primăriei Capitalei anul acesta au fost alocați 12 milioane de lei pentru luminițele de Crăciun, pentru montaj, dezinstalare și altele.

Am făcut calculul, Bucureștiul plătește 2,5 milioane de euro. De două ori mai mult decât Viena”, a scris Vitalie Cojocari, pe Facebook.

Viena:

Foto: Vitalie Cojocari / Facebook

București:

Foto: digifm.ro