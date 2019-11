Vlad Voiculescu ar trebui să fie candidatul USR-PLUS la Primăria Capitalei? Cosette Chichirău: Bineînțeles că nu! Nicușor Dan trebuie să fie, și-a dedicat viața Bucureștiului, cunoaște orașul și nu vorbește aiurea (VIDEO)

Cosette Chichirău, unul dintre cei mai influenți membri USR, a declarat, pentru B1 TV, că Nicușor Dan ar trebui să fie candidatul USR-PLUS la Primăria Capitalei, nu Vlad Voiculescu, lider PLUS, căci Dan și-a dedicat viața Bucureștiului și cunoaște cel mai bine problemele acestui oraș.

Chichirău mai consideră că USR-PLUS ar trebui să dea Primarul General, în persoana lui Nicușor Dan, iar liberalii primarii de la câteva sectoare.

Întrebată dacă ea l-ar lansa pe Vlad Voiculescu drept contracandidat al Gabrielei Firea și al lui Nicușor Dan, Cosette Chichirău a răspuns: „Bineînțeles că nu! Nicușor Dan trebuie să fie candidatul USR-PLUS, că e cel mai calificat candidat, și-a dedicat viața Bucureștiului, cunoaște problemele orașului, cunoaște orașul, are competențe, nu vorbește aiurea și nu vrea o funcție doar pentru că o vrea. Nu contează că e fondatorul USR, contează că e un candidat calificat”.

„Soluția trebuie să fie Nicușor Dan la Primăria Generală și PNL la câteva sectoare”, a mai precizat Chichirău, pentru B1 TV.

