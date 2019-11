Primăria Capitalei cumpără tramvaie de 180 de milioane de euro din Turcia, dar dosarul licitației a fost SECRETIZAT. Cătălin Tolontan, în direct pe B1 TV: Datele sunt tăiate cu carioca (VIDEO)

Primăria Capitalei condusă de Gabriela Firea a cumpărat tramvaie în valoare de 180 de milioane de euro de la firma turcează Durmazlar, după ce achiziționa 400 de autobuze din aceeași țară, care s-a dovedit a fi poluante și cu numeroase probleme tehnice, deși au costat peste 100 de milioane de euro din bugetul public.



Mai mult decât atât, documentele licitației, prin care Durmazlar primea 180 de milioane de euro din banii bucureștenilor în schimbul dotării cu tramvaie noi, au fost secretizate, arată o anchetă publicată de jurnalistul Cătălin Tolontan în ziarul Libertatea.



„Deocamdată nici nu o putem numi dubioasă (n.r. - tranzacția), pentru că în momentul în care Astra Vagoane a încercat să intre în posesia performanțelor pe care competitorul său le-a înregistrat pentru a câștiga nu le-a primit. Noi am publicat, astăzi, în Libertatea, cum arată răspunsul dat de Primărie, dosarul către Astra Vagoane. Și știți cum arată? Precum arată în firmele cu spioni, când secretizează serviciile secrete informația. Tăiate cu carioca, toate”, a afirmat Cătălin Tolontan, în direct pe B1 TV.



Concret, jurnalistul a explicat că parametrii, care ar fi trebuit să diferențieze firma câștigătoare de celelalte participante la licitație, au fost efectiv „tăiate cu carioca”.



„Primăria spune, «la măsurătorile efectuate s-au găsit următoarele niveluri de zgomote: Tăiat». Aceasta nu poate fi niciodată o informație confidențială, pentru că reiese dintr-o măsurătoare a comisiei Primărie și ei i-a fost acordată, mai departe, un punctaj, care a contribut, într-un fel sau altul, la rezultatul final. Noi nu spunem niciun moment că trebuia să câștige Astra, pentru că e firmă românească. Nu, nu așa se pune problema. Firmele trebuia să aibă drepturi legale, pentru ca fiecare cetățean să aibă cea mai bună reprezentare a banilor săi. Fără discuție, numai că este absolut uluitor să pretinzi că poți secretiza un contract de 180 de milioane de euro”, a adăugat jurnalistul.



Cătălin Tolontan spune că a primit și un răspuns de la Primăria Capitalei pe această temă. Secretizarea s-a făcut, spune municipalitatea, la cererea companiei din Turcia. El a catalogat acest fapt ca fiind „absurd”.



„Am primit, între timp, și răspunsul Primăriei Capitalei, și voi cita: «conform legislației, sunt considerate confidențiale aceste informații declarate ca atare de operatorul economic participante la procedura de achiziție», susține Gabriela Firea. Cu alte cuvinte, ea spune că nu Primăria a secretizat licitația, ci firma turcească, ceea ce este cu totul și cu totul aberant. O firmă nu poate să secretizeze niște performanțe ale sale, care sunt măsurate de către comisie. La aceste măsurători și la aceste punctaje trebuie să aibă acces nu numai competitorul, ci și comisia de contestație. Orice cetățean al României, respectiv al Capitalei în acest caz, că este bugetul Capitalei, ar trebui să se uite și să vadă ce putere au tramvaiele respective, cât sunt de fezabile garniturile etc”, a mai spus Tolontan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.