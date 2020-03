Guvernul și Primăria Generală a Capitalei au intrat într-un conflict deschis pe tema nivelului record de poluare înregistrat în București. Gabriela Firea, pe de o parte, și miniștrii în exercițiu Costel Alexe și Virgil Popescu, pe de altă parte, se acuză reciproc de situația creată, precum și de carențe în gestionarea problemelor, numind vinovați diferiți pentru calitatea scăzută a aerului bucureștean.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, susține că poluarea de weekendul trecut a fost cauzată de CET Grozăveşti care a ars păcură, acuzându-l pe Costel Alexe, ministrul Mediului, că „îl protejează pe colegul său de partid, de la PNL, pe domnul ministru Virgil Popescu (n.r. - responsabil pentru Economie, Energie și Mediul de afaceri) pentru că imensa poluare de duminică spre luni, poluare mult peste nivelul de poluare obişnuită, cauzată de trafic, acei nori, acele pulberi în suspensii, acel dezastru economic de duminică spre luni, 1 spre 2, a fost cauzat de CET Grozăveşti”.

„În ceea ce priveşte poluarea din 1 spre 2 martie am afirmat public joi că domnul ministru (al Mediului – n.r.) a primit raportul scris de la Garda de Mediu miercuri şi minte în sensul ascunderii unor informaţii vitale pentru noi toţi. De ce nu face public domnul ministru acest raport? (…) Pe cine protejează domnul ministru Alexa (Costel Alexe – n.r.) vă spun eu: îl protejează pe colegul său de partid, de la PNL, pe domnul ministru Virgil Popescu, pentru că imensa poluare de duminică spre luni, poluare mult peste nivelul de poluare obişnuită, cauzată de trafic, acei nori, acele pulberi în suspensii, acel dezastru economic de duminică spre luni, 1 spre 2, a fost cauzat de CET Grozăveşti. Am toate informaţiile, sunt foarte responsabilă, am toate documentele şi toate dovezile, dar i-am lăsat posibilitatea domnului ministru să iasă el basma curată şi să recunoască public faptul că din cauza nemodernizării, din cauza lipsei de retehnologizare a CET-urilor din Bucureşti s-a ajuns la acest dezastru. Cetăţenii trebuie să ştie că CET-urile din Bucureşti, toate, dar în special Progresul şi Grozăveşti, au ars foarte multă păcură. Păcura este intens poluantă. Păcura se foloseşte în timpul iernii, când sunt temperaturi cu minus, minus 10, minus 15 grade, minus 20 de grade. Au vrut să scape de ea”, a susţinut Gabriela Firea, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Replica miniștrilor nu s-a lăsat așteptată

De partea cealaltă, Costel Alexe, care afirmase că toate măsurile asumate de Primăria Generală a Capitalei pentru a reduce poluarea aerului în Bucureşti „sunt zero sau aproape de zero”, acuză municipalitatea de pasivitate.

„Am primit ieri raportul preliminar al controlului și a evaluării pe care le-am dispus, la începutul săptămânii, după episodul de poluare masivă din noaptea de duminică spre luni. Cred că este cel mai amplu control realizat vreodată în București, pe tema calității aerului.

Peste 100 de operatori din București și Ilfov, care desfășoară activități ce implică procese de ardere, au fost verificați de comisarii Gărzii Naționale de Mediu. În control am inclus și verificări la Primăria Generală București și Primăriile de Sector. Am vrut să vedem care este gradul de implementare a măsurilor Primăriilor din planurile de îmbunătățire a calității aerului.

Și acum să ne uităm la ce stă în spatele acestei poluări masive, care își arată dimensiunea reală când nimic nu o poate dispersa. În primul rând întârzierea reacției Primăriei Generale a Capitalei în fața acestei situații: comisarii Gărzii de Mediu au descoperit că aproape 40% din Planul de îmbunătățire a calității aerului (PICA) din București nici măcar nu a fost început.

Este și motivul pentru care am amendat Primăria Generală a Capitalei și Primăriile de sector cu peste 52.500 de lei. Concluzia specialiștilor noștiri este că sursa a peste 60% din poluarea din București este incapacitatea primăriei de a îndrepta situația. 6 măsuri din 20 de măsuri prinse în PICA Primăriei Generale sunt nerealizate în totalitate”, susține Costel Alexe, ministrul Mediului.

Demnitarul liberal a explicat că cele șase măsuri nerealizate la termen sunt:

1. Modernizarea centralelor termice de cvartal şi dotarea acestora cu cazane cu arzătoare, cu emisii reduse de poluanţi – măsură nerealizată de Primărie în totalitate deși avea termen 2018,

2. Modernizarea şi extinderea arterelor de circulaţie – măsură nerealizată în totalitate. Și cred că asta se vede cu ochiul liber de către orice șofer sau pieton. Arterele trebuiau gândite și modernizate până la finalul anului 2018.

3. Creşterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafaţă prin modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelei de transport – la fel, nerealizată în totalitate deși avea termen tot 2018.

4. Amenajarea de căi proprii de circulaţie pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement: Primăria trebuia să finalizeze acest proiect până la finalul anului trecut,

5. Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de staţii de închiriere, parcări, achiziţionarea de biciclete, pentru utilizare de către public): termen 2019 – măsură nerealizată în totalitate.

6. Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene.

„E o acuzație puerilă. Dacă poate cineva să îmi spună că arderea de păcură în procent de 1%, 2% din total combustibil, restul fiind gaz, creează poluare în București... pe mine nu mă poate convinge absolut nimic că ar fi realitate așa ceva. Mai mult, am avut un control al Gărzii Naționale de Mediu și au verificat limitele de poluare ale centralei de la Grozăvești în toată această perioadă și toate s-au încadrat în limitele normale. Nu s-au depășit limitele maxime admise. Cred că poluarea ar trebui căutată în altă parte, și nu la ELCEN”, a spus și ministrul Virgil Popescu.