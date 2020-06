Primăria Sectorului 4 al Capitalei şi Primăria oraşului Popeşti Leordeni anunţă construirea unei pasarele în sudul Bucureştiului, care să decongestioneze traficul (VIDEO)

Din august, locuitorii orașului Popești-Leordeni vor beneficia de una dintre cele mai moderne pasarele pietonale din capitală. Aceasta va asigura legătura cartierelor rezidențiale din zonă de sud către stațiile mijloacelor de transport în comun de pe Șoseaua Berceni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.S-AU DESPĂRŢIT! E ŞTIREA MOMENTULUI! CLICK AICI PENTRU A AFLA DESPRE CINE E VORBA!