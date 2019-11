Cel mai mare proiect de dezvoltare urbană este la un pas de a fi pus în aplicare de Primăria Sectorului 5! Anunţul a fost făcut de edilul Daniel Florea, care anunţă reducerea traficului din centrul Bucureștiului și realizarea unor noi căi de intrare în oraș. Potrivit autorităţilor locale, acesta este cel mai mare proiect de dezvoltare urbană din Europa Centrală și de Est din ultimii 30 de ani.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.