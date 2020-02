Premieră: Primăria Sectorului 4 folosește o metodă revoluționară pentru dezinfecția spațiilor publice (VIDEO)

Primăria Sectorului 4 a transmis că ia toate măsurile de precauție, în contextul informațiilor confirmate de reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Ministerului Afacerilor Interne privind noile cazuri de gripă în România.

Primăria a anunțat că a achiziționat sisteme considerate cele mai eficiente în dezinfectarea spațiului public. ”Nebulizator cu acțiune 3D” poate dezinfecta orice spațiu în mai puțin de o oră, cu un impact minim asupra mediului și fără vreun risc pentru oameni.

Vineri noapte, echipamentele au fost testate în premieră în România, în trei piețe din Sectorul 4. În caz de necesitate, ele vor fi folosite și în școli, grădinițe, spitale și instituțiile publice aflate în subordinea Primăriei Sectorului 4.

„Sistemele realizează nebulizarea unei soluții pe bază de peroxid de hidrogen (cunoscută sub denumirea de apă oxigenată), în scopul dezinfecției oricărei incinte, cu acțiune micro-aerofloră (dezinfecția aerului din încăperi) și spectru fungicid, bactericid, virucid și sporicid de 3ml/mc. Adică, particulele pulverizate sunt atât de mici încât pot intra în orice fantă, orificiu și inclusiv tavane sau spații imposibil de atins în alte condiții”, se arată într-un comunicat.

