Primarii de sector propun Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) creşterea taxelor de parcare, potrivit unui anunț publicat pe Facebook de primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.

„Azi am semnat, alături de toţi primarii de sector, o scrisoare prin care solicităm Consiliului General să ia în considerare creşterea taxelor de parcare la nivelul discutat anterior: 600 lei zona A, 500 lei zona B, 400 lei zona C, 300 lei zona D. Nu mai putem închiria spaţiul public, al tuturor, pe preţuri de nimic„, a scris Radu Mihaiu, miercuri, pe Facebook.

Postarea sa este însoţită de documentul adresat CGMB pe această temă în care primarii de sector amintesc că, în prezent, se află în dezbatere publică, la nivelul primăriei Municipiului Bucureşti, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti începând cu anul 2022.

„Ca răspuns la nevoile comunităţilor pe care le reprezentăm, noi intenţionăm să ne implicăm activ în a găsi soluţii şi realiza proiecte care să elibereze trotuarele şi spaţiile verzi de maşini şi să sistematizăm parcările de reşedinţă din oraşul nostru prin construirea de parcări, în special pe verticală, parcări inteligente şi, acolo unde spaţiul o permite, parcări la principalele intrări din Bucureşti.

Pentru acesta este nevoie de fonduri, astfel încât responsabilitatea de a deţine o maşină să fie însoţită de o contribuţie corectă la bugetele primăriilor de sectoare care să ne permită dezvoltarea de servicii de parcare decente. Actuala taxă este mult sub nivelul taxelor din capitalele Uniunii Europene”, arată scrisoarea.

Primarii de sector propun CGMB să fie de acord cu majorarea taxei de parcare de reşedinţă la sumele de: 300 de lei pentru un an în zona D, 400 de lei pe an pentru zona C, 500 de lei pentru un an în zona B şi 600 de lei pe an în zona A.

