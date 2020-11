Primarii se grăbesc să mute tarabele din piețe în spații deschise / Ludovic Orban ceruse reorganizarea, pentru ca producătorii locali să-și poată vinde marfa în continuare

Primarii din mai multe localități au anunțat că au găsit soluții pentru amenajarea unor piețe deschise, astfel încât producătorii locali să-și poată vinde marfa și după intrarea în vigoare a noilor măsuri anticoronavirus.

De luni, piețele închise și târgurile nu vor mai funcționa, deoarce prezintă risc crescut de transmitere a coronavirusului. Pentru ca producătorii autohtoni să nu fie afectați, premierul Ludovic Orban a discutat în ultima zi cu peste 100 de primari, cărora le-a cerut să caute soluții pentru amenajarea unor piețe volante și piețe în aer liber. O parte dintre aceștia deja au găsit soluții și au trecut la mutarea tarabelor.

Producătorii români își vor putea vinde în continuare marfa, în spații deschise

Într-o discuție cu Nicușor Dan, Orban a catalogat drept „prostie” acuzația unor politicieni conform căreia Guvernul PNL are ceva cu producătorii locali.

„Nicușor, am următoarea rugăminte: să vorbești cu primarii de sector să ia măsuri ca acolo unde sunt piețe închise producătorii autohtoni, accentuez pe producătorii autohtoni, care desfac marfa în spațiile respective închise să aibă o posibilitate alternativă de a-și vinde marfa, fie printr-un spațiu exterior amenajat în afara pieței închise, fie prin organizarea unei piețe volante într-o altă locație. Știi că noi mai avem piețe volante organizate în București... Vineri, sâmbătă, duminică, într-o anumită locație amenajată, producătorii care și-ar fi vândut marfa într-un spațiu închis, care nu mai poate să funcționeze, să poată să vândă marfa acolo. Deci noi nu mai putem... Ai văzut că unii încearcă să facă o întreagă campanie că noi avem ceva cu producătorii autohtoni. Asta e o mare prostie. Dar pentru asta trebuie o reacție, să vorbești cu primarii de sector și să le ceri lucrul ăsta”, i-a transmis premierul Ludovic Orban Primarului general, Nicușor Dan.

Piețele închise nu vor mai funcționa de luni, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19

Începând de luni și vreme de 30 de zile, la nivel național, vor intra în vigoare noi măsuri anticoronavirus.

De exemplu, școlile vor trece în online, indiferent de ratele de infectare cu coronavirus, iar tezele vor fi înlocuite cu evaluări sumative, purtarea corect a măștii de protecție va deveni obligatorie în absolut toate spațiile publice și la locurile de muncă, circulația pe timpul nopții nu va fi permisă decât din motive foarte bine întemeiate, precizate într-o declarație pe propria răspundere, petrecerile vor fi interzise, târgurile și piețele închise vor fi permanent închise, magazinele se vor închide și ele după ora 21.00. Acolo unde se poate, angajații trebuie să lucreze de acasă ori programul lor să fie decalat, astfel încât să nu se producă aglomerații în mijloacele de transport. A cumpărat o casă în urmă cu câteva luni și s-a apucat să facă curățenie în ea. Într-o zi, a găsit o cameră secretă și a decis să intre în ea: „Aș fi vrut să nu dau de ea niciodată!” (FOTO)

Secretarul de stata Raed Arafat a explicat, pentru B1 TV, de ce se închid piețele, nu și mall-urile: „Piețele în spații închise vor fi închise, nu și cele din spațiile deschise. Mallurile sunt altfel decât piețele agroalimentare. Modul de cumpărare, cum sunt puse magazinele, contactul care se desfășoară. În piață riscul e mai mare dacă spațiul e închis. Vorbim și de o balanță de impactul economic și impactul sanitar. Putem să ne întrebăm același lucru la fiecare măsură. Deci nu am ajuns la un lockdown total. Noi nu am închis tot, ci activitățile unde s-a considerat că e contact intens și risc de contaminare, mai ales că în unele zone nu se poartă corect masca. Se văd în poze oamenii cum nu poată corect masca, sub nas, că plătesc cash. E risc de răspândire”.