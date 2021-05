Primarul Ciprian Ciucu spune că a fost „luat la mișto” când a sunat la Poliție să semnaleze o cursă de mașini / Brigada Rutieră a anunțat că face verificări (VIDEO)

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, susține că a fost „luat la mișto” când a sunat la Poliție să reclame o cursă ilegală de mașini, informează B1 TV în Jurnalul orei 12.00, prezentat de Ștefan Pășcuță. Ciucu a povestit pe Facebook că a sunat la Brigada Rutieră a Capitalei, însă ofițerul de serviciu care i-a răspuns i-a ”închis telefonul în nas”. Brigada Rutieră a anunțat că face verificări.

