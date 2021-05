Primarul Constanței, Vergil Chițac: Florin Cîțu reprezintă un suflu nou pentru țara noastră și pentru PNL. Demersul meu în această competiție politică este în favoarea lui Florin Cîțu și nu împotriva lui Ludovic Orban

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, este unul dintre liberalii care îl sprijină pe premierul Florin Cîțu în cursa pentru șefia PNL. Chițac s-a aflat în rândul reprezentanților PNL care au fost prezenți, duminică, alături de Cîțu, în momentul în care acesta și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Ulterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, primarul Constanței a precizat că, din punctul său de vedere, premierul ”reprezintă un suflu nou” pentru România și pentru PNL.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, îl susține pe Florin Cîțu în cursa pentru șefia PNL

”Premierul Florin Cîțu a adus României acea gură de prospețime de care aveam mare nevoie. Reprezintă un suflu nou pentru țara noastră și pentru Partidul Național Liberal, este inteligent, bine pregătit și un abil comunicator. De aceea, mă raliez cu toată convingerea mesajului domnului Emil Boc, care a spus despre Florin Cîțu că este viitorul PNL.

Am încredere în domnia sa pentru că este un om serios și capabil și pentru că ne leagă o prietenie din perioada de luptă comună pe care am dus-o din băncile opoziției parlamentare. Am descoperit cu această ocazie un liberal autentic și atent la echilibrele macroeconomice ale țării, care susține un stat minimalist și care crede că piața trebuie să regleze mecanismele economice și nu statul. Datorită acestei viziuni și a valorilor liberale în care crede Florin Cîțu țara a trecut atât de bine prin criza sanitară, economia nu s-a destabilizat și chiar a început să crească, iar inflația nu a luat-o razna”, se arată în mesajul transmis de Vergil Chițac.

Totodată, edilul a subliniat că poziționarea sa de partea lui Florin Cîțu nu înseamnă că este împotriva actualului lider al partidului, Ludovic Orban, care și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat în fruntea liberalilor.

”Nu în ultimul rând, țin să precizez faptul că demersul meu în această competiție politică este în favoarea lui Florin Cîțu și nu împotriva lui Ludovic Orban. Prin urmare, eu voi încerca să conving membrii PNL de ce este bine ca partidul să fie condus de Florin Cîțu și nu de ce nu este bine să fie condus de Ludovic Orban, căruia îi recunosc capacitatea și experiența politică. Prin urmare, îi doresc premierului să continue în același fel și să ofere luciditate României pentru un parcurs cu adevărat remarcabil!”, a mai menționat Vergil Chițac.

Primarul Constanței, Vergil Chițac: Florin Cîțu reprezintă un suflu nou pentru țara noastră și pentru PNL. Demersul meu în această competiție politică este în favoarea lui Florin Cîțu și nu împotriva lui Ludovic Orban

ATENȚIE! Câte persoane pot participa la nuntă? Iată noile condiții anunțate de Raed Arafat

Premierul Florin Cîțu a anunțat că va candida la funcția de președinte al PNL

Premierul Florin Cîțu și-a anunțat, duminică, decizia a candida pentru funcția de președinte al PNL, la Congresul din toamna acestui an.

"Am decis să ma înscriu în competiția pentru președinția Partidului Național Liberal. Le mulțumesc liderilor politici puternici din PNL care au crezut în mine și mă susțin și fac parte din echipa mea. Sunt liberat convins, un om care am trăit toată viața după principiile liberale. Doar liberalismul salvează România. PNL are nevoie de un suflu nou, de o conducere care să vină cu elemente de noutate, dar să ducă mai departe tradițiile și principiile liberale. Mă voi asigura că PNL va fi cel puțin 8 ani la guvernare. Vă spun că voi câștiga, nu există altă variantă și vă invit și pe voi, colegi liberali, să faceți parte din echipa câștigătoare", a declarat Florin Cîțu.

Ludovic Orban: Această competiție nu va afecta activitatea partidului, rămânem concentrație pe asigura o bună guvernare

De partea sa, Ludovic Orban, a dat asigurări că guvernarea nu va fi afectată de competiția din interiorul PNL.

"Și eu candidez ca să câștig. Ca să câștige Partidul Național Liberal și România. Această competiție nu va afecta activitatea partidului, rămânem concentrație pe asigura o bună guvernare. În continuare, Florin Cîțu și cu mine vom reprezenta partidul. Faptul că existe o competiției între noi doi, din punctul meu de vedere, nu va afecta activitatea partidului și performanța guvernării. Suntem o echipă indiferent de rezultatul votului. PNL este și va rămâne unit, indiferent de rezultatul votului. Cel puțin din punctul meu de vedere, echipa mea este PNL", a spus Ludovic Orban.