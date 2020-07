Primarul Dan Tudorache, despre focarul de Covid-19 de la căminul de bătrâini din Sectorul 1: DSP București a refuzat testarea. De asta s-a ajuns în această situație. La Primărie am cumpărat teste. Ce era să fac? Îi lăsam pe oamenii ăia să moară?' (VIDEO)

Cazul de la căminul de bătrâini din Sectorul 1 al Capitalei, unde trei persoane au murit din cauza Covid-19, iar alte 30 sunt spitalizate, ia amploare. Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a precizat pentru B1 TV că este vorba despre un cămin de bătrâni priva, nu aflat în subordinea Primăriei Sectorului 1. Potrivit acestuia, DSP ar fi refuzat testarea imediată a tuturor bătrânilor internați aici.

“Am aflat despre acest subiect și cred că de vină este DSP-ul, care chiar își bate joc. Asta e părerea mea.

Și noi am avut nevoie de DSP acum 2-3 luni, să testeze personalul, să testeze bătrânii din centre. Nu au făcut-o. A trebuie noi să cumpărăm teste și să-i testăm noi prin Centrul Medical Caraiman. ”

Aici, DSP București a refuzat testarea. De asta au ajuns în această situație bătrânii din acest cămin", a spus Tudorache ]n cadrul emisiunii 'Se întâmplă acum' de pe B1 TV.

Întrebat dacă e adevărat că atunci când reprezentanții DSP s-au dus la acest cămin de bătrâni, unde trei oameni au murit, iar alți 30 sunt internați, s-au apucat de numărat sticlele cu alcool sanitar și măștile de protecție, primarul Sectorului 1 a spus că “așa am și eu informația”.

“E o informație pe care am primit-o și eu, dar nu pot să confirm. S-au plâns că DSP-ul nu i-a ajutat absolut deloc”, a spus edilul Tudorache.

Dan Tudorache a aacuzat totodată Direcția de Sănătate Publică București că nu a venit la solicitarea Primăriei Sectorului 1 să testeze personalul, în timpul stării de urgență.

“A fost perioada când trebuia să băgăm în carantină toți angajații. Ei plecau acasă, după 7 sau 14 zile, iar eu trebuia să îi testem pe toți care intră în contact cu bătrânii din centru. Am pierdut două zile, deci a trebuit să țin o tură mai mult, pentru că DSP ne-a plimbat. Ăsta e termenul corect – ne-a plimbat. Și așa a trebui să cumpărăm noi teste și să ne testăm personalul. Ei au venit după ce am testat și le-am zis ‘Domne, de ce ai venit acum? Eu aveam nevoie atunci’.

Au spus așa: O să venim, dar nu avem acum timp, avem alte priorități. Pentru mine era ‘nu vin’. Ei au venit după 48 de ore, eu testasem deja oamenii și făcusem schimbul personalului.

Asta e ce mi s-a întâmplat mie. Povestesc din ce mi s-a întâmplat”, a mai spus edilul.

În Sectorul 1, potrivit primarului, sunt cinci cămine de bătrâni ce aparțin de Primărie, cu peste 700 de persoane internate.

Dan Tudorache a mai precizat că instituția pe care o conduce a testat populația atunci când a fost solicitată, în starea de urgență.

Potrivit edilului, acum a fost întrebat de Curtea de Conturi dacă a avut autorizație de la DSP să testeze populația.

“Ce era să fac? Îi lăsam pe oamenii ăia să moară?”, a conchis edilul Sectorului 1.

