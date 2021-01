Primarul Daniel Băluță a vorbit cu vârstnicii aflați în grija DGASPC Sector 4 despre vaccinarea anti-COVID-19: Vaccinul e singura soluție viabilă pentru a ne proteja (VIDEO)

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a început marți o campanie de informare în rândul vârstnicilor aflați în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 despre beneficiile vaccinării anti-COVID-19. Primarul vrea să se asigure astfel că toți cei care locuiesc aici și care până acum nu și-au dat acordul pentru vaccinare cunosc beneficiile serului, astfel încât să ia o decizie în cunoștință de cauză.

O primă întâlnire, în sistem online, a avut loc chiar marți. Băluță a discutat cu vârstnicii despre șansa pe care o avem de a pune punct pandemiei de coronavirus și de a reveni la o viață normală, fără riscuri pentru sănătatea noastră. Primarul a discutat și cu cei care s-au vaccinat deja și a vrut să știe dacă aceștia au avut reacții adverse.

