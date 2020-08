Primarul Daniel Băluță: Deși în 2016 o numeam o tumoră, Piața Sudului și-a recăpătat strălucirea și e extrem de importantă pentru Sectorul 4. Nu mai există prostituție și trafic de țigări și droguri (VIDEO)

Primarul Daniel Băluță a subliniat, joi seară, în direct pe B1 TV, că Piața Reșița reprezintă astăzi „un punct extrem de important pentru Sectorul 4”, unde nu mai există trafic de droguri, de țigări și nici prostituție. De altfel, o serie de statistici publicate de Poliția Capitalei arată că Sectorul 4 se numără printre cele mai sigure comunități din București, cu o scădere a coeficientului de criminalitate în ultimii cinci ani de peste 17%.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.